Ex Ilva, Gualtieri: “La decarbonizzazione con idrogeno sarà tra i perni del Recovery plan. Se Mittal non ci sta troviamo un altro investitore” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Il filone dell’idrogeno sarà fortemente valorizzato nel quadro del Recovery plan italiano. Sarà uno dei perni più innovativi”. E ne farà parte anche il progetto di decarbonizzazione dell’ex Ilva, per il quale “c’è un impegno di coinvestimento del governo”. A confermarlo è il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, durante la presentazione nella sede del Pd del documento per ‘Taranto Capitale del Green New Deal‘. L’idea è quella di cui il titolare del ministero dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, ha già discusso con il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans: una riconversione verde che passi anche anche per l’alimentazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) “Il filone dell’sarà fortemente valorizzato nel quadro delitaliano. Sarà uno deipiù innovativi”. E ne farà parte anche il progetto didell’ex, per il quale “c’è un impegno di coinvestimento del governo”. A confermarlo è il ministro dell’Economia Roberto, durante la presentazione nella sede del Pd del documento per ‘Taranto Capitale del Green New Deal‘. L’idea è quella di cui il titolare del ministero dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, ha già discusso con il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans: una riconversione verde che passi anche anche per l’alimentazione ...

Il progetto per l’ex Ilva deve poggiare su «mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi, un ambizioso piano di investimenti aggiuntivi molto significativi sia per la decarbonizzazione della pr ...

Ex Ilva, fra cassa integrazione e un futuro senza carbone. Il Governo: «Se ArcelorMittal non ci sta, troveremo altri interlocutori»

Parte oggi nello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto la nuova proroga della cassa integrazione legata al Covid 19 per 9 settimane ed un massimo di 8.147 dipendenti (5.623 operai, 1.522 i ...

