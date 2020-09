Covid, in Campania continua il calo dei contagi: 90 casi, si torna sotto quota 100 dopo 22 giorni. Ma c'è una vittima (Di lunedì 14 settembre 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione Campania: 90 positivi su 2.845 tamponi (10 casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro), per... Leggi su ilmattino (Di lunedì 14 settembre 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione: 90 positivi su 2.845 tamponi (10di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro), per...

MediasetTgcom24 : Covid, in Italia +9 in terapia intensiva e picco di casi in Campania #coronavirus - neifatti : Covid, diminuiscono i positivi in Campania - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 9.125 per 90 casi: i positivi attivi sono 4.004. Le tabelle… - mattinodinapoli : Covid, in Campania continua il calo dei contagi: 90 casi, si torna sotto quota 100 dopo 22 giorni. Ma c'è una vitti… - ottopagine : Covid Campania: giù positivi (oggi 90), ma c'è nuovo decesso -