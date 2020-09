Covid, Berlusconi dimesso: "La prova più pericolosa della mia vita, l’ho scampata". VIDEO (Di lunedì 14 settembre 2020) “Anche questa volta l'ho scampata". Non rinuncia a scherzare Silvio Berlusconi, mentre lascia il San Raffaele di Milano in cui è stato ricoverato 11 giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus. L'ex premier ha spiegato che "la condivisione che ho sentito attorno a me mi ha consentito di superare i momenti più difficili, che sono stati tanti nei primi tre giorni". Berlusconi ha definito il Covid "la prova più pericolosa della mia vita". Appena uscito dal padiglione D dell'ospedale, l'ex premier ha ricevuto diversi applausi da alcuni sostenitori che lo hanno atteso in cortile. Berlusconi è uscito indossando la mascherina, in abito blu e camicia azzurra e ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 14 settembre 2020) “Anche questa volta l'ho". Non rinuncia a scherzare Silvio, mentre lascia il San Raffaele di Milano in cui è stato ricoverato 11 giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus. L'ex premier ha spiegato che "la condivisione che ho sentito attorno a me mi ha consentito di superare i momenti; difficili, che sono stati tanti nei primi tre giorni".ha definito il"lamia". Appena uscito dal padiglione D dell'ospedale, l'ex premier ha ricevuto diversi applausi da alcuni sostenitori che lo hanno atteso in cortile.è uscito indossando la mascherina, in abito blu e camicia azzurra e ...

