Cibo, accordo Ue-Cina per tutelare 200 marchi: 26 sono italiani (Di lunedì 14 settembre 2020) BRUXELLES – Cento marchi europei d’eccellenza dell’alimentare saranno tutelati nel mercato cinese e cento marchi cinesi riceveranno lo stesso trattamento nel mercato europeo: questo l’accordo rivelato oggi dalla Commissione europea tramite una nota ufficiale. Leggi su dire (Di lunedì 14 settembre 2020) BRUXELLES – Cento marchi europei d’eccellenza dell’alimentare saranno tutelati nel mercato cinese e cento marchi cinesi riceveranno lo stesso trattamento nel mercato europeo: questo l’accordo rivelato oggi dalla Commissione europea tramite una nota ufficiale.

REDROAD04210192 : @vale8123110823 Brava ,il cibo mette sempre tutti d'accordo ???? - emmatorrini : @tuunicaitalia @anates_it Siamo d’accordo sul fatto che lei da consumatore può decidere di non comprare più le mele… - salerno_vince : RT @Pacemand1: @matteosalvinimi Mistificazione e bugia! Gli immigrati si lamentano per le condizioni igieniche e tra le altre cose parlano… - djocn : @bts_shadowyg ma non si era tipo trasferita insieme ad uno dei due? che diceva che i genitori di qualcuno non erano… - lvkatmehogws : @lovehogws ok su questo siamo d’accordo cibo indiano>>>>>tutto il resto -

Ultime Notizie dalla rete : Cibo accordo Cibo, accordo Ue-Cina per tutelare 200 marchi: 26 sono italiani - DIRE.it Dire GRAN BRETAGNA GRAZIE ALLA BREXIT FIRMA ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO MERCI COL GIAPPONE 99% SENZA DOGANA (NOTIZIA CENSURATA)

LONDRA - Dalla fine di Gennaio 2020 la Gran Bretagna e' un paese indipendente dalla Ue e quindi ha la liberta' di concludere accordi di libero scambio con chi vuole senza dover tenere conto del parere ...

Ue-Cina: firmato l'accordo per proteggere 100 Ig europee e 100 cinesi -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 14 set - Tra le Ig da proteggere in Cina Cava, Champagne, Feta, whisky irlandese, Munchener Bier, Ouzo, Polska Wo'dka, Porto, Queso Manchego. Tra i prodotti ...

LONDRA - Dalla fine di Gennaio 2020 la Gran Bretagna e' un paese indipendente dalla Ue e quindi ha la liberta' di concludere accordi di libero scambio con chi vuole senza dover tenere conto del parere ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 14 set - Tra le Ig da proteggere in Cina Cava, Champagne, Feta, whisky irlandese, Munchener Bier, Ouzo, Polska Wo'dka, Porto, Queso Manchego. Tra i prodotti ...