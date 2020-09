Champions League asiatica, cancellati i diritti tv in Iran (Di lunedì 14 settembre 2020) La Federcalcio di Teheran comunica importanti aggiornamenti sulla situazione diritti tv in Iran. Secondo quanto deciso dalla Confederazione calcistica asiatica (Afc), non saranno più disponibili sul territorio le dirette della Champions League asiatica, in cui fanno parte ben 4 squadre della Repubblica islamica, ovvero Persepolis, Esteghlal, Shahr Khodro e Sepahan. Decisione presa a causa delle sanzioni Usa. La Federcalcio ha inoltre annunciato di aver presentato una protesta formale per garantire a “milioni di tifosi di vedere le partite”. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) La Federcalcio di Teheran comunica importanti aggiornamenti sulla situazionetv in. Secondo quanto deciso dalla Confederazione calcistica(Afc), non saranno più disponibili sul territorio le dirette della, in cui fanno parte ben 4 squadre della Repubblica islamica, ovvero Persepolis, Esteghlal, Shahr Khodro e Sepahan. Decisione presa a causa delle sanzioni Usa. La Federcalcio ha inoltre annunciato di aver presentato una protesta formale per garantire a “milioni di tifosi di vedere le partite”.

