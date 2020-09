Caivano | convalidato l’arresto del fratello di Maria Paola | l’accusa è di omicidio preterintenzionale

(Di lunedì 14 settembre 2020) NAPOLI – Convalidato l’arresto di Michele Antonio Gaglione, il fratello 30enne di Maria Paola Gaglione. L’ordinanza, firmata dal Gip del tribunale di Nola Fortuna Basile, ha disposto l’applicazione della custodia in carcere per il ragazzo.

"L'ho inseguita con il mio scooter, ma non l'ho uccisa. Non ho provocato l'incidente. Volevo solo chiederle di tornare a casa". Michele Antonio Gaglione, l'uomo fermato per omicidio preterintenzionale ..."L'ho inseguita a bordo del mio scooter, ma non l'ho uccisa. Non ho provocato io l'incidente. Volevo solo chiederle di tornare a casa: aveva fatto le valigie ed era scomparsa, gettando tutta la famigl ...