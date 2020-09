Burberry è il primo brand a sfilare in diretta su Twitch

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 14 settembre 2020) Connettersi con le ultime generazioni attraverso nuovi medium e forme di comunicazione è stata senza dubbio, ed è ancora, una delle priorità dei brand in ogni settore. Il fashion system non fa eccezione e anzi, negli ultimi anni ha mostrato di essere il motore trainante del cambiamento in questa direzione, con tutte le sfide che essa comporta: tra i protagonisti di questo nuovo scenario troviamo Burberry, una delle prime maison ad aver lanciato il proprio videogioco, B Bounce: un veicolo sorprendente per lo storytelling di moda, ma anche una nuova opportunità per offrire un’esperienza diversa e fuori dagli schemi ai propri clienti.