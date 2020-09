Berlusconi: «Prima di ammalarmi avevo lanciato numerosi appelli a non sottovalutare il pericolo» (Di lunedì 14 settembre 2020) Ha ringraziato il cielo e i medici che lo hanno tenuto sotto osservazione quando le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate. Dopo dieci giorni dal suo ricovero, Silvio Berlusconi ha lasciato l’Ospedale San Raffaele e ha rilasciato una breve dichiarazione ai cronisti che lo attendevano al di fuori della struttura. Una sorta di piccola sala stampa all’aperto dopo le dimissioni Berlusconi che, adesso, dovrà rimanere in isolamento nella sua villa di Arcore in attesa del secondo tampone negativo. LEGGI ANCHE > Berlusconi, dimesso dal San Raffaele, attacca la Lega «Il mio pensiero va alle persone malate di Covid e alle loro famiglie. Ho condiviso l’angoscia e la sofferenza di chi sta male, dei famigliari di chi ha perduto una persona cara. Il mio pensiero va ai medici e al personale ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 settembre 2020) Ha ringraziato il cielo e i medici che lo hanno tenuto sotto osservazione quando le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate. Dopo dieci giorni dal suo ricovero, Silvioha lasciato l’Ospedale San Raffaele e ha rilasciato una breve dichiarazione ai cronisti che lo attendevano al di fuori della struttura. Una sorta di piccola sala stampa all’aperto dopo le dimissioniche, adesso, dovrà rimanere in isolamento nella sua villa di Arcore in attesa del secondo tampone negativo. LEGGI ANCHE >, dimesso dal San Raffaele, attacca la Lega «Il mio pensiero va alle persone malate di Covid e alle loro famiglie. Ho condiviso l’angoscia e la sofferenza di chi sta male, dei famigliari di chi ha perduto una persona cara. Il mio pensiero va ai medici e al personale ...

