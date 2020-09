Uomini e Donne anticipazioni, tra Jessica e Davide c’è già qualcosa? (Di domenica 13 settembre 2020) La messa in onda di Uomini e Donne è ripresa da pochissimi giorni eppure il programma ci sta già regalando delle belle emozioni e tanti colpi di scena. Venerdì 11 Settembre è stata registrata una nuova puntata della trasmissione di Canale 5. Come si legge su Il Vicolo delle News, due dei protagonisti indiscussi della registrazione sono stati Jessica e Davide. La nuova tronista di Uomini e Donne ha fatto una nuova esterna e pare proprio che con il bel Davide abbiano passato un momento molto bello. Una esterna che piacerà e che sembra dare qualche prima conferma. Forse tra Davide e Jessica è già nato qualcosa? Vediamo subito che cosa è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 13 settembre 2020) La messa in onda diè ripresa da pochissimi giorni eppure il programma ci sta già regalando delle belle emozioni e tanti colpi di scena. Venerdì 11 Settembre è stata registrata una nuova puntata della trasmissione di Canale 5. Come si legge su Il Vicolo delle News, due dei protagonisti indiscussi della registrazione sono stati. La nuova tronista diha fatto una nuova esterna e pare proprio che con il belabbiano passato un momento molto bello. Una esterna che piacerà e che sembra dare qualche prima conferma. Forse traè già nato? Vediamo subito che cosa è ...

