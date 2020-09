Terribile scontro tra due moto | morto un centauro | feriti altri tre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 13 settembre 2020) Domenica di sangue alle porte di Roma. Unincidente è costato la vita a un giovane, che si è scontrato, per cause ancora in fase di accertamento, con un’altrache proveniva dalla direzione opposta. L’incidente è avvenuto oggi – domenica 13 settembre – intorno alle ore 11:30 sulla regionale Sublacense, nel comune di Arcinazzo Romano, in provincia di Roma, lungo la strada che unisce la Valle dell’Aniene con la provincia di Frosinone, in prossimità di una curva. Nell’urto sono rimaste ferite anche altre 3 persone, una delle quali elitrasportata al San Camillo di Roma, in codice rosso ma non in pericolo di vita. La vittima è un ragazzo Alatri di circa 30 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione di Affile ...