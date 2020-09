Scuola | Meloni | ' caos e confusione | governo genera panico e diffidenza' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - Sulla scuola "è, ilsi è mosso tardi e molto male, non aveva un'idea che non fosse l'idiozia dei banchi a rotelle. Se la situazione non fosse tragica ci sarebbe quasi da ridere... la ministra De Micheli che ha detto che", per tutelare i ragazzi, sui trasporti pubblici "ci saranno finestrini aperti anche d'inverno, così se non si ammalano di Covid gli facciamo prendere la broncopolmonite". Così Giorgia, a margine del suo comizio a Trani per la campagna elettorale. "L'emergenza Covid - accusa la leader di Fdi - è stata usata dalcon due pesi e due misure. Sempre su trasporti, a un certo punto si è deciso che gli studenti fossero affetti stabili così si possono incontrare senza" tenere conto ...