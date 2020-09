Scuola | Conte | “Il rientro è un’intensa emozione anche per me | da premier e padre”

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 13 settembre 2020) “Lunedì si torna a, in gran parte d’Italia. Rivolgo un augurio a studenti, insegnanti, personale scolastico, genitori. Sarà un momento di intensa. Così almeno è stato per me, ogni primo giorno di. E’ un’che vivròio da capo di un governo che si è impegnato per il ritorno in sicurezza mada padre di un figlio“: lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppein un videomessaggio pubblicato sui social. “Laè il cuore pulsante del nostro Paese. E’ un luogo di accoglienza particolarmente prezioso, che accompagna i ragazzi nei processi di crescita. Nellasi concentrano tutti i ...