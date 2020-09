Rumor | Final Fantasy XVI sarà allo showcase di PS5?

Leggi su tuttotek

(Di domenica 13 settembre 2020) Per ora è solo un gigantesco, ma voci di corridoio suggeriscono cheXVI sarà presentato al prossimodidel 16 settembre, come esclusiva temporanea SonyVII Remake è stato l’ultimo grande lavoro di Square Enix, e che ci crediate o no sono già passati più di sei mesi dalla sua uscita (e qui trovate la nostra recensione). Che lo abbiate amato o odiato, è indubbio l’ottimo lavoro di rielaborazione svolto da Square Enix, nonostante une discutibile e prospettive per il futuro alquanto preoccupanti. Da questo Remake, però, Square Enix è diventata silente. Per le grandi produzioni, ovviamente, perché altrimenti potremmo parlare ...