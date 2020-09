Psg-Marsiglia oggi in tv, Ligue 1 2020/2021: orario e diretta streaming (Di domenica 13 settembre 2020) Sarà il big match Psg-Marsiglia il posticipo della terza giornata di Ligue 1 2020/2021, che si chiuderà dunque con un grande classico del calcio francese. Dopo una sconfitta all’esordio contro il Lens, gli uomini di Tuchel – non ancora al completo per via di numerose assenze – sono chiamati ad un riscatto in modo da non complicare subito la stagione. L’OM invece cercherà di dare continuità alla vittoria ottenuta nella prima giornata ed insegue i 3 punti. Il match è in programma alle 21:00 italiane e sarà trasmesso in diretta tv su DAZN, con gli appassionati che potranno seguirlo anche in diretta streaming sulla piattaforma online sempre di DAZN. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Sarà il big match Psg-il posticipo della terza giornata di, che si chiuderà dunque con un grande classico del calcio francese. Dopo una sconfitta all’esordio contro il Lens, gli uomini di Tuchel – non ancora al completo per via di numerose assenze – sono chiamati ad un riscatto in modo da non complicare subito la stagione. L’OM invece cercherà di dare continuità alla vittoria ottenuta nella prima giornata ed insegue i 3 punti. Il match è in programma alle 21:00 italiane e sarà trasmesso intv su DAZN, con gli appassionati che potranno seguirlo anche insulla piattaforma online sempre di DAZN.

