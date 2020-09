Nuovo contagio a Durazzano, era entrato in contatto col primo caso (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDurazzano (Bn) – Tanto tempo in piena sicurezza, molti mesi passati a dover difendere i propri confini per tenere lontano il virus ma questo non è servito. A poco tempo di distanza rispetto ai primi annunci, nel comune di Durazzano c’è da registrare ancora caso di positività. Si tratta di una persona che è entrata in contatto con il primo contagiato. Di seguito la comunicazione del sindaco Crisci. “Vi informo che stasera alle ore 21.00 il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl di Benevento ci ha comunicato un altro caso di positività al Covid-19 riscontrato nel Comune di Durazzano. Trattasi di una persona che ha avuto contatti con un altro caso ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Tanto tempo in piena sicurezza, molti mesi passati a dover difendere i propri confini per tenere lontano il virus ma questo non è servito. A poco tempo di distanza rispetto ai primi annunci, nel comune dic’è da registrare ancoradi positività. Si tratta di una persona che è entrata incon ilcontagiato. Di seguito la comunicazione del sindaco Crisci. “Vi informo che stasera alle ore 21.00 il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl di Benevento ci ha comunicato un altrodi positività al Covid-19 riscontrato nel Comune di. Trattasi di una persona che ha avuto contatti con un altro...

