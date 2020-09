Nuoto, anche il razzo Peaty: la lista dei papà verso i Giochi di Tokyo si allunga (Di domenica 13 settembre 2020) Prima di tornare alle gare, il 16 ottobre a Budapest da capitano dei London Roar, club tra i favoriti della Champions del Nuoto, Adam Peaty annuncia che l'11 settembre, venerdì, annuncia via Twitter ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 settembre 2020) Prima di tornare alle gare, il 16 ottobre a Budapest da capitano dei London Roar, club tra i favoriti della Champions del, Adamannuncia che l'11 settembre, venerdì, annuncia via Twitter ...

Gazzetta_it : #Nuoto, anche il razzo #Peaty: la lista dei papà verso i #Giochi di Tokyo si allunga - Manolo04783775 : @stopcensurainfo Il rosario lo porto anche i,ma a casa mia e nel mio paese non posso portare i simboli del mio cre… - unashippernata : @aatoml Il problema non è stata la mia famiglia, - Arineedyourlove : RT @AlteaZucchini: Minchia raga nuoto da quando avevo 6 anni e ho fatto tantissima apnea, anche per 1/2 minuti, però cazzo 'sto tipo mi ha… - AlteaZucchini : Minchia raga nuoto da quando avevo 6 anni e ho fatto tantissima apnea, anche per 1/2 minuti, però cazzo 'sto tipo m… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto anche Anche il razzo Peaty: la lista dei papà verso i Giochi di Tokyo si allunga La Gazzetta dello Sport 25° Triathlon e Paratriathlon Internazionale di Mergozzo -VCO

Quest’anno, causa norme anti-covid, non erano presenti le staffette, ma solo individualisti. Per lo stesso motivo le partenze sono avvenute a cronometro, è cambiato il tracciato del nuoto e non si è t ...

CANTOIRA – Tanti appassionati di sport a Cantoira nella stagione estiva (FOTO)

CANTOIRA – La montagna e lo sport, un binomio da sempre vincente. Anche quest’anno il Comune di Cantoira, nel periodo estivo, ha ospitato il ritiro pre-campionato del Fiano Plus, squadra che milita ne ...

Quest’anno, causa norme anti-covid, non erano presenti le staffette, ma solo individualisti. Per lo stesso motivo le partenze sono avvenute a cronometro, è cambiato il tracciato del nuoto e non si è t ...CANTOIRA – La montagna e lo sport, un binomio da sempre vincente. Anche quest’anno il Comune di Cantoira, nel periodo estivo, ha ospitato il ritiro pre-campionato del Fiano Plus, squadra che milita ne ...