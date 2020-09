MotoE, Misano: Ferrari vince e recupera in Campionato (Di domenica 13 settembre 2020) Impeccabile Matteo. Ferrari non fa prigionieri a Misano e, nonostante la pole sfumata per una penalizzazione, con partenza poi dalla quarta casella,, porta casa il successo sul "Marco Simoncelli", il ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) Impeccabile Matteo.non fa prigionieri ae, nonostante la pole sfumata per una penalizzazione, con partenza poi dalla quarta casella,, porta casa il successo sul "Marco Simoncelli", il ...

Matteo Ferrari vince la gara della MotoE del GP di San Marino 2020 sul tracciato di Misano davanti a Simeon ed Aegerter. Gara MotoE GP San Marino 2020 – Casadei resiste e Ferrari rimonta Alla partenza ...

Matteo Ferrari rimonta e vince la gara di Misano della MotoE davanti a Xavier Simeon e Dominique Aegerter. Quinta posizione per Mattia Casadei. La domenica di gara al Marco Simoncelli World Circuit si ...

