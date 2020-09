Mara Venier fa la grillina e si schiera con Conte: “L’opposizione fa polemiche sterili, giusto intervistarlo” (Di domenica 13 settembre 2020) Non poteva mancare la chiosa finale alla polemica sull’intervista “saltata” al premier Conte che inizialmente era stata prevista nel pomeriggio di Mara Venier, sulla rete ammiraglia della Rai, nel corso di “Domenica in“. Una intervista che il premier avrebbe voluto utilizzare per annunciare la riapertura delle scuole di domani (poi trasformata in messaggio sui social) ma che l’opposizione aveva bloccato sentendo odore di “propaganda bulgara”, dopo i tanti annunci a rete unificate andate in onda durante il lockdown. La conduttrice di “Domenica in”, Mara Venier, immediatamente intervistata dall’house organ contiano, il “Fatto quotidiano“, ha sentito il dovere di schierarsi col governo, col premier e contro ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 settembre 2020) Non poteva mancare la chiosa finale alla polemica sull’intervista “saltata” al premierche inizialmente era stata prevista nel pomeriggio di, sulla rete ammiraglia della Rai, nel corso di “Domenica in“. Una intervista che il premier avrebbe voluto utilizzare per annunciare la riapertura delle scuole di domani (poi trasformata in messaggio sui social) ma che l’opposizione aveva bloccato sentendo odore di “propaganda bulgara”, dopo i tanti annunci a rete unificate andate in onda durante il lockdown. La conduttrice di “Domenica in”,, immediatamente intervistata dall’house organ contiano, il “Fatto quotidiano“, ha sentito il dovere dirsi col governo, col premier e contro ...

fattoquotidiano : MARA VENIER 'Su Conte a Domenica In troppe reazioni sterili' [L'INTERVISTA] @A_Ferrucci #FattoQuotidiano #edicola… - SiMaxVi : @dolcecinica @GiusCandela Mara Venier NON mi piace, NON la guardo, NON la seguo e, insomma,è un NO assoluto. - klaudio_8 : RT @IleanaNoIlenia: Il lavoro di Mara Venier è invitare persone famose, far vedere loro video e aspettare che piangano - vtinella_ : RT @IleanaNoIlenia: Il lavoro di Mara Venier è invitare persone famose, far vedere loro video e aspettare che piangano - SimoLongobardi : RT @cheTVfa: #DomenicaIn, un ritorno poco originale | RECENSIONE cheTVfa - LIVE TWEET -