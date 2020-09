Koulibaly-City, dall'Inghilterra: possibile inserimento di Zinchenko nell'affare, i dettagli (Di domenica 13 settembre 2020) L'idea del Napoli affinché si possa sbrogliare la matassa Kalidou Koulibaly potrebbe essere quella di richiedere una contropartita, oltre ad un alto conguaglio, nel corso della trattativa col Manchester City. Leggi su tuttonapoli (Di domenica 13 settembre 2020) L'idea del Napoli affinché si possa sbrogliare la matassa Kalidoupotrebbe essere quella di richiedere una contropartita, oltre ad un alto conguaglio, nel corso della trattativa col Manchester

7TonyStark7 : RT @Alex_Cavasinni: Col Barça che gioca con non si sa chi; il Real lasciamo stare; il City con Otamendi; il Psg senza Silva; lo United... (… - Olimpia02191317 : RT @tuttonapoli: Koulibaly-City, dall'Inghilterra: possibile inserimento di Zinchenko nell'affare, i dettagli - tuttonapoli : Koulibaly-City, dall'Inghilterra: possibile inserimento di Zinchenko nell'affare, i dettagli - 107DELPIERISTA : Ancora nessuna sta per #Koulibaly strano real Bayern Barcellona Chelsea city Juve Inter nessuna che rilancia per il… - TheFallenGiant : @lazarismo Basta che il city non butti soldi per koulibaly e lo prende in un attimo -