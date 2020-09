Inter, mistero numeri: Hakimi prende il 55, ma il post viene eliminato (Di domenica 13 settembre 2020) Si apre un mistero in casa Inter legato all’ufficialità dei numeri di maglia: Achraf Hakimi sceglie il 55, ma il post sui social scompare L’Inter continua a lavorare sul mercato per assicurare ad Antonio Conte nuovi rinforzi in vista della nuova stagione che partirà tra una settimana. L’acquisto più importante dei nerazzurri messo a segno fino ad ora è sicuramente Achraf Hakimi, esterno destro arrivato dal Borussia Dortmund per circa 40 milioni di euro. Nell’ufficializzare il numero di maglia del calciatore marocchino classe 1998 si è aperto un mistero che lascia grandi dubbi. Scompare l’ufficialità del numero di maglia del nuovo acquisto dopo l’annuncio sui social. ... Leggi su bloglive (Di domenica 13 settembre 2020) Si apre unin casalegato all’ufficialità deidi maglia: Achrafsceglie il 55, ma ilsui social scompare L’continua a lavorare sul mercato per assicurare ad Antonio Conte nuovi rinforzi in vista della nuova stagione che partirà tra una settimana. L’acquisto più importante dei nerazzurri messo a segno fino ad ora è sicuramente Achraf, esterno destro arrivato dal Borussia Dortmund per circa 40 milioni di euro. Nell’ufficializzare il numero di maglia del calciatore marocchino classe 1998 si è aperto unche lascia grandi dubbi. Scompare l’ufficialità del numero di maglia del nuovo acquisto dopo l’annuncio sui social. ...

