In Puglia la Meloni prende lezioni di orecchiette (video) e lancia Fitto: "Ha fatto una scelta d'amore" (Di domenica 13 settembre 2020) E' la prima volta che fa le orecchiette? "Eh sì, sennò non sarei così negata". Risponde così, un po' sarcastica, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, mentre prende lezione di orecchiette da una signora a Bari Vecchia. Nella sua giornata pugliese a sostegno del candidato alla Regione del centrodestra, Raffaele Fitto, la Meloni trova spazio anche per òa gastronomia locale. In attesa di cimentarsi con la guida del Paese, Giorgia prova a prendere le redini in mano delle cucine regionali… In Puglia la Meloni studia da chef… "Questa prima lezione come va? Sta andando che non le riesco a fare. Poi la signora mi mette l'ansia –

