Era scomparso da mesi | segnalato anche dalla trasmissione Chi l’ha visto? | vagava per le strade della Capitale

Sono le 07:30 di venerdì, quando alla sala operativa della Questura di Roma, arriva la chiamata di un uomo che dice di aver visto in strada, nei pressi del distributore Agip di via Galvani, una persona corrispondente alle descrizioni di un uomo scomparso nel mese di luglio e che lo aveva riconosciuto in quanto lo aveva visto tra le persone ricercate della trasmissione televisiva " Chi l'ha visto?". I fatti I poliziotti del commissariato Celio, giunti sul luogo dell'"avvistamento", hanno notato un uomo trasandato che vagava senza meta, lo hanno avvicinato ed hanno notato che lo stesso era in possesso di un biglietto con sopra scritto un nome femminile ed un numero di telefono.

Ultime Notizie dalla rete : Era scomparso Uomo ritrovato a Testaccio: a luglio era scomparso da Monterotondo TerzoBinario.it Uomo ritrovato a Testaccio: a luglio era scomparso da Monterotondo

A luglio era scomparso da Monterotondo: la Polizia lo ha rintracciato a Testaccio, il caso era finito anche su “Chi l’ha visto?”. Alle 7,30 di venerdì alla sala operativa della Questura di Roma è ...

Svolta sulla scomparsa di Gessica Lattuca, tracce ematiche nell’abitazione del fratello

Sull’abitazione di via Leopardi, di proprietà del padre di Gessica Lattuca e all’epoca dei fatti in uso al fratello Enzo, passata al setaccio dal Ris di Messina nei giorni scorsi, sarebbero state trov ...

A luglio era scomparso da Monterotondo: la Polizia lo ha rintracciato a Testaccio, il caso era finito anche su "Chi l'ha visto?". Alle 7,30 di venerdì alla sala operativa della Questura di Roma è ...Sull'abitazione di via Leopardi, di proprietà del padre di Gessica Lattuca e all'epoca dei fatti in uso al fratello Enzo, passata al setaccio dal Ris di Messina nei giorni scorsi, sarebbero state trov ...