DTM Nürburgring GP 2020 Gara 2, si impone Frijns (Di domenica 13 settembre 2020) Robin Frijns è il vincitore di Gara 2 al Nürburgring, dove questo week-end il DTM ha corso sul tracciato GP. Secondo successo in carriera per il pilota olandese dopo quello ottenuto ad Assen soltanto 8 giorni fa. DTM Nürburgring GP 2020 Gara 2, Frijns guida il podio Audi Un podio monopolizzato dalle Audi RS5 in questo round del DTM, con Robin Frijns seguito infatti da René Rast e Mike Rockenfeller. Bravissimo il pilota olandese, che dopo una prima parte di Gara passata alle spalle di Nico Müller, è riuscito a portarsi al comando nella seconda frazione, dopo il pit stop. Giornata piuttosto deludente invece per il leader della classifica Nico Müller, cominciata nel migliore dei modi grazie alla pole position ottenuta in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020) Robinè il vincitore di2 al Nürburgring, dove questo week-end il DTM ha corso sul tracciato GP. Secondo successo in carriera per il pilota olandese dopo quello ottenuto ad Assen soltanto 8 giorni fa. DTM Nürburgring GP2,guida il podio Audi Un podio monopolizzato dalle Audi RS5 in questo round del DTM, con Robinseguito infatti da René Rast e Mike Rockenfeller. Bravissimo il pilota olandese, che dopo una prima parte dipassata alle spalle di Nico Müller, è riuscito a portarsi al comando nella seconda frazione, dopo il pit stop. Giornata piuttosto deludente invece per il leader della classifica Nico Müller, cominciata nel migliore dei modi grazie alla pole position ottenuta in ...

RubenReenders : @alexstanger1993 @DTM @RFrijns @ReneRastRacing @nuerburgring Barichello and sato!! - megalomaxi92 : #DTM | @nico_mueller in pole anche in Gara 2 al @nuerburgring: 2° @RFrijns, 3° @ReneRastRacing #DTM2020… - megalomaxi92 : #DTM | @nico_mueller sempre più padrone del @DTM: quarta vittoria stagionale in Gara 1 al @nuerburgring #DTM2020… - fbcorse : @nico_mueller @Castrol @nuerburgring @Gothamcoworking @audisport @abtmotorsport @ransport @DTM @RigaMainz… - RacingFede : A parità di tempo al millesimo con @nico_mueller, è di @Wittmannracing il miglior tempo nelle FP1 del @DTM al… -

Ultime Notizie dalla rete : DTM Nürburgring