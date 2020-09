Coronavirus nel mondo: più di 910.000 morti (Di domenica 13 settembre 2020) Nuove misure, nuovi report: un aggiornamento sugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 nel mondo, ad oggi domenica 13 settembre. Brasile: superata la soglia dei 130.000 morti Il Brasile ha varcato la soglia dei 130.000 decessi per il Covid-19 ieri, con un incoraggiante calo del tasso medio giornaliero di mortalità. Persistenti preoccupazioni in un Paese dove la pandemia ha esacerbato disuguaglianze e tensioni sociali politiche.Il Ministero della Salute ha segnalato 874 morti e 43.178 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, il che, a più di sei mesi dalla conferma del primo caso, porta il bilancio delle vittime a 130.396 ed a 4.282.164. contaminati. Stati Uniti isolati dall’ONU Gli Stati Uniti solo ieri, sono stati sostenuti da Israele a rifiutare, durante una votazione all’Assemblea Generale delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 13 settembre 2020) Nuove misure, nuovi report: un aggiornamento sugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 nel, ad oggi domenica 13 settembre. Brasile: superata la soglia dei 130.000Il Brasile ha varcato la soglia dei 130.000 decessi per il Covid-19 ieri, con un incoraggiante calo del tasso medio giornaliero di mortalità. Persistenti preoccupazioni in un Paese dove la pandemia ha esacerbato disuguaglianze e tensioni sociali politiche.Il Ministero della Salute ha segnalato 874e 43.178 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, il che, a più di sei mesi dalla conferma del primo caso, porta il bilancio delle vittime a 130.396 ed a 4.282.164. contaminati. Stati Uniti isolati dall’ONU Gli Stati Uniti solo ieri, sono stati sostenuti da Israele a rifiutare, durante una votazione all’Assemblea Generale delle ...

