Coronavirus | media | lockdown in Israele da venerdì

TEL AVIV, 13 SET - Il lockdown di almeno 2 settimane in Israele comincerà alle 14 di venerdì prossimo, 18 settembre. Questa la decisione del governo israeliano anticipata dai media.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 33.504 casi di positività, 143 in più rispetto a ieri, di cui 71 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...

Mugello, Hamilton vince una gara pazza con tre partenze

Lewis Hamilton sempre e comunque. L'inglese della Mercedes domina il primo Gran Premio di Toscana vincendo per la 90esima volta (a un passo dalle 91 vittorie di Schumacher) davanti al compagno di squa ...

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 33.504 casi di positività, 143 in più rispetto a ieri, di cui 71 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di c ...

Lewis Hamilton sempre e comunque. L'inglese della Mercedes domina il primo Gran Premio di Toscana vincendo per la 90esima volta (a un passo dalle 91 vittorie di Schumacher) davanti al compagno di squa ...