Coronavirus La Spezia 13 settembre: 51 nuovi casi. Salgono a 81 i ricoverati (Di domenica 13 settembre 2020) La Sono 51 i nuovi casi di Coronavirus alla Spezia e in provincia nella giornata di domenica 13 settembre. Lo riferisce il consueto bollettino della Regione , che indica anche i dati regionali.

