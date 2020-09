Cordata di alpinisti bloccata nella notte in parete nelle Alpi Carniche (Di domenica 13 settembre 2020) E’ stato recuperato dalla parete uno dei due Alpinisti della Cordata rimasta bloccata lungo la via Mazzilis Frezza al secondo Campanile delle Genziane, nel gruppo del Peralba – Avanza, a circa un centinaio di metri dall’uscita della via. Il tecnico di elisoccorso è riuscito ad agganciare il primo di Cordata, tagliando la corda che lo legava e assicurandola nuovamente alla parete. Una volta agganciato e recuperato con una verricellata di cinquantacinque metri, l’Alpinista è stato portato in salvo presso la base, allestita vicino alle Sorgenti del Piave. Vani i cinque tentativi di agganciare e recuperare anche il secondo di Cordata, che si trovava una ventina di metri più ... Leggi su udine20 (Di domenica 13 settembre 2020) E’ stato recuperato dallauno dei duedellarimastalungo la via Mazzilis Frezza al secondo Campanile delle Genziane, nel gruppo del Peralba – Avanza, a circa un centinaio di metri dall’uscita della via. Il tecnico di elisoccorso è riuscito ad agganciare il primo di, tagliando la corda che lo legava e assicurandola nuovamente alla. Una volta agganciato e recuperato con una verricellata di cinquantacinque metri, l’nista è stato portato in salvo presso la base, allestita vicino alle Sorgenti del Piave. Vani i cinque tentativi di agganciare e recuperare anche il secondo di, che si trovava una ventina di metri più ...

É successo ieri a quota 2.400 metri sul massiccio del Gran Sasso. Si tratta di un 53enne marchigiano finito a testa in giù dopo essere precipiato per 30 metri CORNO PICCOLO – Tre alpinisti, uno di 53 ...

Cordata di alpinisti bloccata in parete sul Campanile delle Genziane, partiti i soccorsi

FORNI AVOLTRI-SAPPADA E' scattato verso le 19 di oggi, domenica 13 settembre, per una richiesta di soccorso giunta al Nue112 da una cordata di alpinisti in difficoltà. I due alpinisti si trovano a due ...

