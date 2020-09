Chi è Daniela Spada | la moglie di Cesare Bocci?

(Di domenica 13 settembre 2020)è ladi, la donna ha vissuto grandi e dolorosi traumi nella sua vitaè nata nel 1964, è nota soprattutto per essere ladell’attore di, dal loro grande amore è nata nel 2000 la figlia Mia. Poco dopo la nascita della figlia, laè stata colpita da un ictus e da un’embolia, dolorosi eventi che l’hanno costretta ad affrontare un lungo periodo di coma e riabilitazione post traumatica e fisica. In più occasioni il marito ha parlato dei suoi problemi di salute, ne ha parlato anche oggi a ‘Da noi… A ruota libera‘. Nel 2016 ...

LBoschetti : @danielamartani Il rispetto per chi fa il suo lavoro non deve comunque mai mancare, e qui Daniela vacilli un po’! H… - daniela_mataro : RT @RadioSavana: Zingaretti aizza le folle: 'Chi combatte contro Salvini e Meloni a mani nude merito rispetto.' Appello raccolto da due sig… - Z3r0Rules : RT @Massimo__1971: @danielamartani Hai fatto bene a riprenderli, anche il volto, brava Daniela !!!! Denuncia penale? Semmai complicità di r… - riva_daniela : @gliocchiblu1 Sei tuuuuuuu alloraaaaa. Miri , miriped , Patrizia , Danilo e chi più ne ha più ne metta ???????????????????? - daniela_viero : RT @RadioSavana: Zingaretti aizza le folle: 'Chi combatte contro Salvini e Meloni a mani nude merito rispetto.' Appello raccolto da due sig… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Daniela

Liberoquotidiano.it

Tg1 nella bufera per un servizio sulla morte di Maria Paola Gaglione andato in onda durante l’edizione di oggi delle 13.30. Il giornalista parla di “una storia d’amore gay finita in tragedia, un sogno ...SOMMA LOMBARDO – «Abbiamo fatto lo sforzo di presentarci in coalizione, ma la nostra dignità non ci permette di essere calpestati. Non potevamo tollerare l’arroganza di chi vuole sempre imporre, senza ...