Belcastro Salvatore De Fazio ucciso durante una sparatoria a Olginate

(Di domenica 13 settembre 2020) È originario di(Catanzaro)De, l’uomo di 47 anni morto domenicauna, raggiunto da alcuni proiettili esplosi contro di lui lungo via Albegno, angolo via Santa Maria, a(Lecco). Per il calabrese non c’è stato nulla da fare. Dopo i tentativi di rianimarlo messi in atto dai sanitari sul posto, è stato caricato a bordo di un’ambulanza diretta verso l’ospedale di Lecco dove è arrivato già morto. Già dipendente della società di Autotrasporti Parisi, di proprietà del suocero, ora con un lavoro in Svizzera, lascia tre figli Davide, Matteo e Valentina. Di ritorno dal ristorante scelto per la festa di cresima della figlia sarebbe stato intercettato dall’uomo ...