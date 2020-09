BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di lunedì 14 settembre 2020

(Di domenica 13 settembre 2020)di lunedì 14:Leggi anche: Tempesta d’amore, casting news: Linda esce di scena a sorpresa!Nel bel mezzo dello scambio delle promesse tra Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson), la piccola Beth pronuncia la parola mamma, interrompendo il rito. Si tratta del semplice parlare incontrollato di una bimba di sette mesi, oppure la neonata è consapevole che la sposa è la sua vera mamma e voleva fermarla? Alla sensibilità di ogni spettatore è lasciata la risposta, mentre i presenti, ovviamente, optano per la prima opzione e Hope va avanti, nonostante un ultimo momento di incertezza. Zoe (Kiara Barnes) fa sempre più fatica a gestire Flo (Katrina Bowden), decisa a presentarsi al matrimonio della cugina per dirle ...

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 13 settembre 2020? Prima di darvi tutte le anticipazioni con le ultime news da Los Angeles, vi ricordiamo che Beautiful andrà in onda anche ...Liam non perde occasione, prima che Hope scena le scale, per ricordare a Thomas che tutto quello che sta succedendo è una farsa. Che la sua ex moglie è stata costretta a prendere una decisione che non ...