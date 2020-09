Atp Kitzbuhel 2020: Kecmanovic trionfa, sconfitto Hanfmann in finale (Di domenica 13 settembre 2020) Miomir Kecmanovic è il nuovo campione dell’Atp di Kitzbuhel, meritevole del titolo dopo aver sconfitto in due set Yannick Hanfmann, mediante il risultato di 6-4, 6-4. Il serbo ha mostrato grande carattere e lodevole determinazione, riuscendo a neutralizzare ogni trovata tattica dell’avversario, quest’ultimo restìo a mollare e sempre in partita. Kecmanovic ha conquistato il primo trofeo in carriera, palesando grande soddisfazione e naturale emozione: nel suo percorso, eliminati Jordan Thompson, Federico Delbonis, Marc-Andrea Huesler e il già citato Yannick Hanfmann. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Miomirè il nuovo campione dell’Atp di, meritevole del titolo dopo averin due set Yannick, mediante il risultato di 6-4, 6-4. Il serbo ha mostrato grande carattere e lodevole determinazione, riuscendo a neutralizzare ogni trovata tattica dell’avversario, quest’ultimo restìo a mollare e sempre in partita.ha conquistato il primo trofeo in carriera, palesando grande soddisfazione e naturale emozione: nel suo percorso, eliminati Jordan Thompson, Federico Delbonis, Marc-Andrea Huesler e il già citato Yannick

