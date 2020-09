Zola: “La Juventus di Sarri non difendeva? Ecco cosa ne penso…” (Di sabato 12 settembre 2020) La Juventus in questo momento si trova in una fase di transizione. Poco più di un mese fa, la dirigenza bianconera ha optato per l’esonero di Maurizio Sarri dopo una sola stagione conclusa con la vittoria del campionato. Ora la squadra è in mano ad Andrea Pirlo, che starebbe cercando di inculcare nella mente dei suoi uomini la sua idea di calcio. cosa che evidentemente non sarebbe avvenuta nella scorsa annata, in quanto l’ex allenatore del Napoli non avrebbe stretto un rapporto di fiducia con il resto della squadra. Però l’allontanamento di Sarri non è stato deciso per una questione meramente tattica, bensì avrebbe ragioni ben più profonde di cui non si è pienamente a conoscenza, che riguardano il rapporto tra il tecnico e la Juventus in ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 12 settembre 2020) Lain questo momento si trova in una fase di transizione. Poco più di un mese fa, la dirigenza bianconera ha optato per l’esonero di Mauriziodopo una sola stagione conclusa con la vittoria del campionato. Ora la squadra è in mano ad Andrea Pirlo, che starebbe cercando di inculcare nella mente dei suoi uomini la sua idea di calcio.che evidentemente non sarebbe avvenuta nella scorsa annata, in quanto l’ex allenatore del Napoli non avrebbe stretto un rapporto di fiducia con il resto della squadra. Però l’allontanamento dinon è stato deciso per una questione meramente tattica, bensì avrebbe ragioni ben più profonde di cui non si è pienamente a conoscenza, che riguardano il rapporto tra il tecnico e lain ...

