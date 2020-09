Uomini e Donne: Svelata la Verità sui Ritocchini di Gemma Galgani! (Di sabato 12 settembre 2020) Uomini e Donne: in un’intervista al settimanale Nuovo, Gemma Galgani svela chi è stato a pagare il suo lifting, dopo le varie ipotesi che si sono diffuse negli ultimi giorni. Ecco tutti i dettagli e i retroscena sull’intervento estetico della dama del Trono Over! Uomini e Donne è iniziato nuovamente dopo il consueto periodo di pausa estiva. Al centro dell’attenzione fin da subito c’è stata Gemma Galgani, che si è sottoposta ad un lifting. La dama ha spiegato che la sua età anagrafica non coincide con quella che realmente avverte e per questo ha deciso di fare l’intervento. Ad ogni modo, in molti si sono chiesti se l’operazione sia stata pagata da lei o da Mediaset. Ecco finalmente Svelata la ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 12 settembre 2020): in un’intervista al settimanale Nuovo,Galgani svela chi è stato a pagare il suo lifting, dopo le varie ipotesi che si sono diffuse negli ultimi giorni. Ecco tutti i dettagli e i retroscena sull’intervento estetico della dama del Trono Over!è iniziato nuovamente dopo il consueto periodo di pausa estiva. Al centro dell’attenzione fin da subito c’è stataGalgani, che si è sottoposta ad un lifting. La dama ha spiegato che la sua età anagrafica non coincide con quella che realmente avverte e per questo ha deciso di fare l’intervento. Ad ogni modo, in molti si sono chiesti se l’operazione sia stata pagata da lei o da Mediaset. Ecco finalmentela ...

