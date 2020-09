Sibilia: “La positività di Adl ci ha sorpresi, è estremamente scrupoloso e il Napoli rigoroso e severo” (Di sabato 12 settembre 2020) Il vicepresidente della Figc, Cosimo Sibilia, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ha parlato della questione di De Laurentiis, positivo al Covid. “La situazione di De Laurentiis ci ha sorpresi perché lui è un uomo estremamente scrupoloso sulla salute, e poi la società ha affrontato la tragedia Covid-19 in maniera puntuale, rigorosa e severa. Ho ricevuto una telefonata poco fa, Vigorito ha avuto l’esito del tampone: è negativo. Menomale che, al momento, non abbiamo ulteriori contagi, spero anche anche gli altri che hanno effettuato il tampone siano negativi al test. Speriamo che Aurelio possa rimettersi quanto prima”. Sibilia ha anche parlato della possibile inchiesta aperta dalla Procura. “Inchiesta? Ho letto anche di questo, di un ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 settembre 2020) Il vicepresidente della Figc, Cosimo, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ha parlato della questione di De Laurentiis, positivo al Covid. “La situazione di De Laurentiis ci haperché lui è un uomosulla salute, e poi la società ha affrontato la tragedia Covid-19 in maniera puntuale, rigorosa e severa. Ho ricevuto una telefonata poco fa, Vigorito ha avuto l’esito del tampone: è negativo. Menomale che, al momento, non abbiamo ulteriori contagi, spero anche anche gli altri che hanno effettuato il tampone siano negativi al test. Speriamo che Aurelio possa rimettersi quanto prima”.ha anche parlato della possibile inchiesta aperta dalla Procura. “Inchiesta? Ho letto anche di questo, di un ...

