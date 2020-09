“Sempre nel mio cuore” Al Bano | un dolore che non passa | è lui a svelarlo Impossibile non versare una lacrima

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 12 settembre 2020) Un cuore grande quello di Al. Un cuore che non smette di sentire. Perché c’è un lutto che il cantante non riesca a dimenticare e che tocca la famiglia. Famiglia che è stata sempre al primo posto per Al, tornato a Cellino San Marco, per onorare la promessa fatta al padre, quella di fare il vino per lui, con milioni di copie vendute in tutto il mondo e una fama internazionale. Alè l’esempio fatto persona del potere della determinazione quando è unita a un talento, come il suo, sconfinato. In un’intervista rilasciata al settimanale Voi, Alè tornato sulla parabola ascendente della sua carriera ma, come sempre, senza dimenticare le proprie origini. Durante l’epidemia di Covid-19 ha continuato a fare il suo vino, ...