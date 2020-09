San Gennaro | accese le luminarie in via Duomo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 12 settembre 2020) “Una promessa mantenuta. Per il secondo anno illuminiamo via, ma stavolta ci allarghiamo anche su Forcella e via San Biagio dei Librai. L’anno prossimo faremo ancora di più. Viasta lentamente riprendendo la sua vita e sta cambiando volto. Oggi dobbiamo fare in modo che diventi la strada del culto e della religione, con turisti che devono trovare ospitalità e occasioni di commercio. Ma aggiungo anche che entro martedì presenteremo la gara europea per “Illuminiamo Napoli” perché il territorio di Napoli ha bisogno di questo. Ha bisogno delle istituzioni per far vivere la città in un modo diverso. Partiremo dalle 6 rotonde di Scampia, da strade di Barra, San Giovanni e Ponticelli. Insomma, partiremo dalle periferie per arrivare al centro della città”. Con queste parole il ...