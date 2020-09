Previsioni Meteo, forte ondata di caldo al Nord: domenica a rischio i record storici delle Alpi con punte di +35°C (Di sabato 12 settembre 2020) Previsioni Meteo – Ad inizio della prossima settimana, sull’Europa centrale si affermerà un campo di alta pressione che farà schizzare le temperature verso valori record per la metà di settembre. Da lunedì 14 a mercoledì 16 settembre, dalla Francia alla Polonia, i valori potranno raggiungere i +29-31°C nel cuore del continente, con punte di +32°C nell’Esagono francese. In Italia, il picco del caldo sarà domenica 13 e lunedì 14 settembre. Le temperature più estreme riguarderebbero le Alpi, dove si potranno registrare +35°C, particolarmente sulle Alpi occidentali in Piemonte e tra quelle lombarde e trentine. Si tratti di valori che potrebbero stravolgere i ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020)– Ad inizio della prossima settimana, sull’Europa centrale si affermerà un campo di alta pressione che farà schizzare le temperature verso valoriper la metà di settembre. Da lunedì 14 a mercoledì 16 settembre, dalla Francia alla Polonia, i valori potranno raggiungere i +29-31°C nel cuore del continente, condi +32°C nell’Esagono francese. In Italia, il picco delsarà13 e lunedì 14 settembre. Le temperature più estreme riguarderebbero le, dove si potranno registrare +35°C, particolarmente sulleoccidentali in Piemonte e tra quelle lombarde e trentine. Si tratti di valori che potrebbero stravolgere i ...

