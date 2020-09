Positivo al Covid era in giro tra i vicoli: denunciato (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in via Carbonara hanno controllato un uomo ed hanno accertato che, nonostante fosse sottoposto al regime di isolamento domiciliare perché Positivo al Covid-19, si era allontanato da casa. L’uomo, un 41enne napoletano, è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in via Carbonara hanno controllato un uomo ed hanno accertato che, nonostante fosse sottoposto al regime di isolamento domiciliare perchéal-19, si era allontanato da casa. L’uomo, un 41enne napoletano, è statoper inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

