Omicidio di Colleferro: le istituzioni al funerale di Willy (VIDEO) (Di sabato 12 settembre 2020) Migliaia di persone hanno voluto dare l'ultimo saluto a Willy Monteiro: tra loro anche il premier Conte, la ministra Lamorgese ed il presidente del Lazio Zingaretti. Sono arrivati puntuali, qualche minuto prima delle dieci: una fila di auto blu che hanno sfrecciato, scortati da tanta polizia, fino al campo sportivo Piergiorgio Tintisona di Paliano.

fattoquotidiano : Colleferro, i 4 arrestati per la morte di Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi - petergomezblog : #Colleferro, i 4 arrestati per la morte di #Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili mot… - Corriere : Conte sarà ai funerali del ragazzo ucciso a Colleferro - Lo_Scoglionato : RT @lydiaborino51: @AntonioNbo15 Il branco lo ha ucciso per questo, questo è un omicidio razzista,, c'è il fascismo dietro, era scritto anc… - ildongoli : RT @Agenzia_Ansa: Il premier Giuseppe Conte ai funerali di #Willy, il giovane assassinato a Colleferro: 'L'Italia è con voi, vi vuole bene'… -