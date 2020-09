MotoGP, Morbidelli: “Contento della prima fila. Casco? Messaggio di uguaglianza” (Di sabato 12 settembre 2020) “Sono molto contento di questa prima fila, ho fatto una buona qualifica. Questo 2020 è un anno un po’ così, ci stiamo divertendo gareggiando ma stanno succedendo delle cose non proprio bellissime. Per questo sul Casco ho voluto usare una mia caricatura con un Messaggio di uguaglianza: un Casco dal Messaggio pesante ma leggero con la mia caricatura“. Lo ha dichiarato Franco Morbidelli dopo il secondo tempo centrato nella qualifica del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) “Sono molto contento di questa, ho fatto una buona qualifica. Questo 2020 è un anno un po’ così, ci stiamo divertendo gareggiando ma stanno succedendo delle cose non proprio bellissime. Per questo sulho voluto usare una mia caricatura con undi uguaglianza: undalpesante ma leggero con la mia caricatura“. Lo ha dichiarato Francodopo il secondo tempo centrato nella qualifica del Gran Premio di San Marino eRiviera di Rimini.

