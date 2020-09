L’indovinello dell’omicidio in camera da letto | il ragionamento per arrivare alla soluzione

Leggi su newnotizie

(Di sabato 12 settembre 2020) Da diversi mesi gli utenti di Facebook fanno a gara per cercare di risolvere alcuni simpatici indovinelli. Nelle ultime settimane sta tenendo banco un nuovo enigma, anche se in realtà era già circolato in passato e ora sembra essere tornato nuovamente in auge. “Se capisci questo, sei un pensatore critico – si legge nel testo … L'articolo L’indovinello dell’omicidio inda: ilperNewNotizie.it.