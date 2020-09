L’esplosione a Milano, il video dei primi istanti (VIDEO) (Di sabato 12 settembre 2020) Una violenta esplosione è avvenuta questa mattina intorno alle 7 a Milano in zona piazzale Libia. Ha distrutto tre piani di un palazzo e ferito diverse persone Protagonista della violenta esplosione un condominio di nove piani e i livelli distrutti sono tre. Centinaia le persone in strada tra urla disperate, terrorizzate dalla paura dello scoppio … L'articolo L’esplosione a Milano, il VIDEO dei primi istanti (VIDEO) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 settembre 2020) Una violenta esplosione è avvenuta questa mattina intorno alle 7 ain zona piazzale Libia. Ha distrutto tre piani di un palazzo e ferito diverse persone Protagonista della violenta esplosione un condominio di nove piani e i livelli distrutti sono tre. Centinaia le persone in strada tra urla disperate, terrorizzate dalla paura dello scoppio … L'articolo L’esplosione a, ildei) proviene da www.meteoweek.com.

RaiNews : L'esplosione in un appartamento al piano terra #Milano - Corriere : Il boato, poi le urla e i primi soccorsi dei vicini. Il video pochi istanti dopo l’espl... - rtl1025 : ?? 'Molto probabilmente si tratta di gas metano, dovremo indagare da dove si è originata la perdita. Abbiamo fatto c… - melinacugliari : RT @rassegnagram: A @MediasetTgcom24 un testimone ha raccontato i momenti successivi all’esplosione in piazzale Libia: sceso al pianterreno… - fedegraziani : RT @rassegnagram: A @MediasetTgcom24 un testimone ha raccontato i momenti successivi all’esplosione in piazzale Libia: sceso al pianterreno… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esplosione Milano Milano, esplosione in un appartamento Affaritaliani.it