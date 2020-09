È sorto il sole sull’ultimo continente senza coronavirus (Di sabato 12 settembre 2020) In Antartide è finito l'inverno e presto arriveranno nuovi ricercatori, che stanno seguendo rigidi protocolli di isolamento: chi tornerà a casa invece troverà un mondo diverso Leggi su ilpost (Di sabato 12 settembre 2020) In Antartide è finito l'inverno e presto arriveranno nuovi ricercatori, che stanno seguendo rigidi protocolli di isolamento: chi tornerà a casa invece troverà un mondo diverso

marcuccimauriz : RT @ilpost: È sorto il sole sull’ultimo continente senza coronavirus - silvia_bossini : RT @ilpost: È sorto il sole sull’ultimo continente senza coronavirus - ilpost : È sorto il sole sull’ultimo continente senza coronavirus - gabs925 : RT @Heartless_103: “-I fiori lì non c’erano -vedi i bambini? -li conosco tutti, gli racconto dei fiori. Per infondere fiducia in loro -come… - psitirisma : andare fuori con i miei significa svegliarsi alle 5 e partire con il sole che non è nemmeno sorto -

Ultime Notizie dalla rete : sorto sole È sorto il sole sull’ultimo continente senza coronavirus Il Post Sos Covid: muore il marito, grave la moglie

La coppia si era sentita male nel weekend. Lui aveva 82 anni e aveva lavorato come marmista, lei è una storica sarta VECCHIANO. Un malessere strano, infido con il senno di poi, li aveva colpiti entram ...

Scuola, lite per il test della febbre Ed è caos sui certificati medici

Si alzano i toni sulla misurazione della febbre agli studenti. Dopo che il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha emanato un’ordinanza che impone di prendere la temperatura a scuola, una ...

La coppia si era sentita male nel weekend. Lui aveva 82 anni e aveva lavorato come marmista, lei è una storica sarta VECCHIANO. Un malessere strano, infido con il senno di poi, li aveva colpiti entram ...Si alzano i toni sulla misurazione della febbre agli studenti. Dopo che il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha emanato un’ordinanza che impone di prendere la temperatura a scuola, una ...