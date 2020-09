È morto Terence Conran | pioniere del design britannico | aveva 88 anni

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 12 settembre 2020) Il famosodele instancabile tuttofare- fondatore di Habitat e TheShop, ma anche di molti ristoranti e catene di arredamento - èoggi all'età di 88. "Èin pace oggi nella sua casa di Barton Court", ha annunciato la sua famiglia in un comunicato, volendo rendere omaggio a questo "visionario che ha avuto una vita e una carriera straordinarie".Padre di cinque figli, ilercostruito un vero e proprio impero, arrivando a possedere 50 negozi Habitat e diverse catene di distribuzione iconiche nel Regno Unito, come Next o Mothercare, per non parlare dei tanti ristoranti ...