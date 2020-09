De Laurentiis non ci sta e respinge le accuse (Di sabato 12 settembre 2020) Giorni difficili per Aurelio De Laurentiis che, oltre al danno per la malattia del Covid19, viene anche attaccato per essersi recato all’assemblea di Lega. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 12 settembre 2020) Giorni difficili per Aurelio Deche, oltre al danno per la malattia del Covid19, viene anche attaccato per essersi recato all’assemblea di Lega. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - Agenzia_Ansa : Aurelio De Laurentiis positivo al coronavirus. Ieri all'assemblea della Lega, non ha usato la mascherina. La Lega:… - ItsDren4 : @fran_fatone @AleInBiancoNero @GoalItalia Infatti non lo prende la Juve, si gode per de Laurentiis - ilnapolionline : Monica Scozzafava: “De Laurentiis non vuole mai accettare che anche a lui possa accadere qualcosa' -… -