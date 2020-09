Dalla Spagna: Barça, Suarez separato in casa. Salterà le prossime amichevoli (Di sabato 12 settembre 2020) Dalla Spagna sono sicuri. Luis Suarez è ormai un separato in casa al Barcellona. Non soltanto non sarà presente nell’amichevole di questa sera contro il Gimnastic de Terragona, ma secondo quanto sostiene Marca l’attaccante uruguaiano svolge gli allenamenti a parte, non con il gruppo, per volere di Koeman. Un altro indizio che porta alla pista Juventus: il Pistolero è la prima scelta dei bianconeri, bisognerà però attendere gli sviluppi legati alla questione del passaporto. Foto: As L'articolo Dalla Spagna: Barça, Suarez separato in casa. Salterà le prossime amichevoli proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 settembre 2020)sono sicuri. Luisè ormai uninal Barcellona. Non soltanto non sarà presente nell’amichevole di questa sera contro il Gimnastic de Terragona, ma secondo quanto sostiene Marca l’attaccante uruguaiano svolge gli allenamenti a parte, non con il gruppo, per volere di Koeman. Un altro indizio che porta alla pista Juventus: il Pistolero è la prima scelta dei bianconeri, bisognerà però attendere gli sviluppi legati alla questione del passaporto. Foto: As L'articolo: Barça,in. Salterà leproviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Viaggiare dalla Spagna all'Italia e dall'Italia alla Spagna: le cose da sapere - settembre 2020 El Itagnol Jusep Torres Campalans e Nat Tate, due artisti dimenticati tra realtà e finzione

Che cosa accomuna Jusep Torres Campalans e Nat Tate, due grandi pittori dimenticati? Li unisce il fatto che non esistono, sono due geniali invenzioni letterarie e artistiche, sono una beffa. Cocktail ...

Calciomercato Inter, svolta per Vidal | Le ultime dalla Spagna

Ci siamo per il passaggio all’Inter di Arturo Vidal. Arrivata la svolta, ecco nei dettagli le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna Svolta Vidal. Stando alle indiscrezioni del ...

