Catania Corti in Cortile si appresta a tagliare il traguardo

La XII edizione di Corti in Cortile si appresta a tagliare il traguardo, e per domani, a partire dalle 10, ha orchestrato una giornata finale ricca di eventi imperdibili: si parte con il tour alla scoperta delle location dei set cinematografici catanesi MovieTour, di Elena Granata, per proseguire nel pomeriggio, alle 16, con l'attesissima Masterclass "Dal Cinema tradizionale, alle nuove piattaforme on demand" di Ivan Scinardo, un percorso che dal presente, con le più importanti piattaforme digitali on demand (Netflix e Prime video), dà uno sguardo al futuro del cinema e delle sale di proiezione. Oltre 50 filmati, della durata massima di 5 minuti, segnano un secolo di storia di giornalismo di inchiesta con sceneggiature e storie che hanno accompagnato i percorsi di ...

Festival Internazionale del Cortometraggio XII edizione

È tutto pronto al Palazzo della Cultura di Catania per il debutto della XII edizione di Corti in Cortile, il Festival Internazionale del Cortometraggio che domani alle 10 taglierà idealmente il nastro ...

