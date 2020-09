Cagliari-Roma, infortunio per Perotti: problemi alla coscia (Di sabato 12 settembre 2020) Dura appena 13 minuti la partita di Diego Perotti alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Nell’amichevole pre-campionato in terra sarda Perotti, entrato nella ripresa, ha subito un infortunio alla coscia. Vistosamente dolorante, Perotti ha chiesto immediatamente il campo facendo suonare un altro campanello d’allarme in casa Roma dopo il ko fisico di Zaniolo in Nazionale. Al suo posto dentro Antonucci. Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Dura appena 13 minuti la partita di DiegoSardegna Arena contro il. Nell’amichevole pre-campionato in terra sarda, entrato nella ripresa, ha subito un. Vistosamente dolorante,ha chiesto immediatamente il campo facendo suonare un altro campanello d’rme in casadopo il ko fisico di Zaniolo in Nazionale. Al suo posto dentro Antonucci.

