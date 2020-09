Borsa: offerte di Euronext, Deutsche e Six su tutto gruppo (Di sabato 12 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 12 SET - Le offerte non vincolanti per Borsa Italiana delle tre pretendenti, Euronext con Cdp, Deutsche Borse che lo aveva già chiarito e Six, sono tutte sull'intero perimetro del ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 12 SET - Lenon vincolanti perItaliana delle tre pretendenti,con Cdp,Borse che lo aveva già chiarito e Six, sono tutte sull'intero perimetro del ...

iconanews : Borsa: offerte di Euronext, Deutsche e Six su tutto gruppo - JolandaBivona : RT @LaVeritaWeb: Il Mef discute con Cdp e i francesi sul perimetro di acquisizione. E arrivano Deutsche Böerse e soprattutto Six con offert… - fisco24_info : Borsa: offerte di Euronext, Deutsche e Six su tutto gruppo: Manifestazioni interesse su intero perimetro di Piazza… - CasagrandeStef : RT @LaVeritaWeb: Il Mef discute con Cdp e i francesi sul perimetro di acquisizione. E arrivano Deutsche Böerse e soprattutto Six con offert… - Marko_Morandi : RT @LaVeritaWeb: Il Mef discute con Cdp e i francesi sul perimetro di acquisizione. E arrivano Deutsche Böerse e soprattutto Six con offert… -