Bitetto. Nicola Brescia ucciso durante una lite con l’ex compagno della sua fidanzata

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 12 settembre 2020) Efferato delitto a sfondo sentimentale nel Barese., 26 anni di, è statoa coltellate nella notte nel corso di unacon l’exsua. Feriti anche la ragazza, 22 anni, e il padrevittima di 50 anni, entrambi ricoverati rispettivamente all’ospedale Di Venere di Carbonara e al San Paolo. Non sarebbero in pericolo di vita. L’autore dell’accoltellamento è un pregiudicato di 26 anni, bloccato poco dopo il fatto e in stato di arresto in flagranza con le accuse di omicidio volontario e duplice tentato omicidio. Sulla vicenda indagano i Carabinieri, coordinati dalla pm di turno Savina Toscani. L’omicidio è avvenuto per strada ...